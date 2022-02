Russische troepen rukken op naar Kiev. Rusland probeert daarbij aan de rand van de Oekraïense hoofdstad een vliegveld in te nemen. Om het Hostomel-vliegveld wordt zwaar gevochten.

Volgens onbevestigde berichten heeft Rusland het terrein inmiddels veroverd.



Enkele tientallen Russische gevechtshelikopters zouden vanuit Belarus naar het vliegveld zijn gevlogen. Ze zouden niet alleen hebben gevochten, maar ook troepen hebben gedropt. Oekraïne zegt drie van die helikopters te hebben neergeschoten.



Hostomel ligt ongeveer 25 kilometer ten noordwesten van het centrum van Kiev. Het ligt bovendien een paar kilometer van een snelweg tussen Kiev en Belarus. Hostomel is ook de thuisbasis van het grootste vliegtuig ter wereld, de Antonov AN-225. Dat vliegtuig is donderdag mogelijk verloren gegaan door een brand in een hangar.