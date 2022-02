De Russische president Vladimir Poetin is bereid te zoeken naar "diplomatieke oplossingen" in het conflict over Oekraïne. Dat zei hij in een videoboodschap ter gelegenheid van de Dag van Verdediging van het Vaderland, een nationale feestdag.

Rusland staat volgens Poetin "altijd open voor een directe en eerlijke dialoog en voor het zoeken naar diplomatieke oplossingen voor de meest ingewikkelde problemen". Maar de belangen van Rusland zoals de veiligheid van zijn burgers zijn volgens de president niet onderhandelbaar.



De Amerikaanse president Joe Biden en de Britse premier Boris Johnson zeiden eerder dat Rusland "alle kansen op een diplomatieke oplossing al heeft gehad".