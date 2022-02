In het hele land is momenteel sprake van code groen, wat betekent: geen bijzonderheden. Het verwachte weertype geeft volgens het KNMI geen aanleiding voor het uitgeven van een waarschuwing.

Wel heeft het weerinstituut voor Zuid-Holland en Zeeland voor vanavond vanaf 21.00 uur code geel afgegeven. Het westen en zuidwesten maken dan kans op zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. Dat kan hinder veroorzaken voor het verkeer. In de nacht neemt de wind weer af.



Vanochtend zijn er vooral in het noorden nog enkele buien. Vanuit het westen breekt de zon door. Er waait een matige tot aan zee harde westenwind, 4 tot 7 Bft. Vanmiddag raakt het geleidelijk bewolkt en vanavond valt vervolgens regen.