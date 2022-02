Een persoon in Amsterdam is overleden door een omgevallen boom, meldt de brandweer. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd en overleed daar aan zijn verwondingen.

De boom viel rond 15.00 uur om op de Aalsmeerweg in Amsterdam-Zuid. Het slachtoffer werd met hulp van de brandweer onder de boom vandaan gehaald.



De brandweer Amsterdam-Amstelland meldt dat het aantal meldingen dat binnenkomt in de regio vrijdagmiddag enorm toeneemt. "Het is enorm druk. Er komt van alles voorbij: omgevallen bomen en andere soorten stormschade."