Het advies om ­zo veel mogelijk thuis te werken, is niet goed opgevolgd: eind 2021 zat drie kwart van de werknemers alweer op de werkplek, meldt de Volkskrant woensdag op basis van de Nationale Enquête Arbeids­omstan­digheden (NEA-COVID-19), uitgevoerd door TNO onder achtduizend werknemers in november en december 2021.

De coronamaatregelen werden niet overal nageleefd en van de drie werknemers met milde klachten bleef er gemiddeld een niet thuis, blijkt uit de enquête. De enquête laat ook zien hoe het draagvlak voor de maatregelen langzaam is afgebrokkeld.



Hoewel drie kwart van de werknemers alweer terug is op de werkplek, willen volgens het onderzoek acht van de tien werknemers in de toekomst juist blijven thuiswerken.