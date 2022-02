Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad dat het kabinet adviseert, reageert positief op het uitgangspunt van minister Kuipers (Volksgezondheid) om de samenleving zo veel mogelijk te openen en daarbij niet meer alleen naar de belangen van de zorg te kijken.

"Wij bepleiten al langer om meer rekening te houden met de psychische, sociale en economische aspecten", zei hij woensdag in het NOS Radio 1 Journaal.

"In januari was al duidelijk dat de omikronvariant van het coronavirus minder ziek maakt. Wat ons betreft had het kabinet al eerder verder mogen versoepelen, want het is niet meer te houden."



Bruls gaat ervan uit dat het kabinet op termijn onder meer de sluiting van de horeca om 22.00 uur zal loslaten. Volgens hem zijn voor die sluiting geen goede argumenten.

Alles loslaten vindt Bruls niet verstandig, omdat de zorg volgens hem nog steeds onder grote druk staat. Hij denkt dat bijvoorbeeld de anderhalvemetermaatregel nog gehandhaafd moet worden.



Dit weekend willen de nachtclubs opengaan. Tegelijk heeft de politie cao-acties aangekondigd. Bruls zei dat hij ervan uitgaat dat de politie wel optreedt als mensen zich op grote schaal niet aan de regels houden.