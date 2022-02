De politiebonden roepen hun leden op om van vrijdag tot maandag niet op te treden als nachtclubs de coronamaatregelen overtreden en toch opengaan. Ze roepen boa's, die ook kunnen handhaven op naleving van de maatregelen, op om de actie te steunen.

De politiebonden zijn ontevreden over de toezeggingen die het kabinet heeft gedaan over een nieuwe cao. Daarom treden ze de komende weken niet op bij lichte overtredingen.



Nachtclubs door heel Nederland gaan dit weekend open omdat ze boos zijn dat ze vanwege de coronacrisis dicht moeten blijven. De belangstelling voor kaartjes voor een uitgaansnacht dit weekend is groot. Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken zegt dat er tijdens de aangekondigde nachtclubactie De Nacht Staat Op gehandhaafd gaat worden.