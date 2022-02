Europa heeft een "wapenstilstand" bereikt met het coronavirus dankzij groeiende immuniteit door vaccinaties en de minder ziekmakende omikronvariant van het virus, zegt Hans Kluge, directeur Europa van gezondheidsorganisatie WHO.

Als deze situatie voortduurt, kan het einde van de pandemie volgens Kluge in zicht komen met mogelijk een "langdurige periode van rust".



Kluge zei eerder al dat de omikronvariant de pandemie in een nieuwe fase heeft gebracht en de ziektegolf in Europa ten einde kan komen. "Het is aannemelijk dat de regio op weg is naar een soort pandemisch eindspel", zei hij zondag.

De vaccinatiecampagnes moeten dan wel doorgaan en nieuwe varianten van het virus moeten op de voet worden gevolgd.