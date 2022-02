Er is voldoende testcapaciteit beschikbaar als er komende tijd meer testafspraken geboekt worden omdat mensen hun groene vinkje in de CoronaCheck-app kwijtraken. Dat zegt een woordvoerder van Stichting Open Nederland (SON), de organisatie achter Testen voor Toegang, waar mensen zich kunnen laten testen voor een groen vinkje.

Door nieuwe regels rond de coronapas verliezen naar schatting 540.000 mensen morgen hun groene vinkje. Hun coronatoegangsbewijs wordt dan ongeldig, omdat zij nog geen boosterprik hebben laten zetten of omdat hun eerste volledige vaccinatie langer dan 270 dagen geleden is gezet.

Het kabinet scherpt de geldigheidsduur van het coronatoegangsbewijs aan, omdat bescherming door vaccinatie in de loop van de tijd afneemt.



Volgens SON is de maximale capaciteit die de testaanbieders in de markt op dit moment kunnen bieden ongeveer 600.000 tests per dag. Afgelopen week werden ruim 334.000 afspraken geboekt, met als drukste dag 79.000 testafspraken afgelopen zaterdag.