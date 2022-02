Pfizer en BioNTech hebben de Amerikaanse toezichthouder FDA om toestemming gevraagd voor vaccinatie van kinderen tot vijf jaar. Na goedkeuring kunnen kinderen tussen de zes maanden en vijf jaar worden gevaccineerd tegen COVID-19. Voor oudere kinderen is dat al mogelijk.

Om het risico op bijwerkingen te verkleinen wil Pfizer de kinderen inenten met lagere vaccindoses. In december heeft dat gewerkt bij kinderen van nul tot twee jaar, maar niet bij kinderen van twee tot jaar jaar. Er is toen begonnen met het toedienen van een derde lage dosis, maar hoe dat heeft uitgepakt wordt pas over enkele maanden bekend.



De bedrijven hebben de FDA alvast goedkeuring gevraagd voor de eerste twee prikken, maar stellen in een verklaring dat een derde dosis vermoedelijk nodig is om "een hoog niveau van bescherming te krijgen tegen bestaande en potentiële toekomstige varianten".



De FDA zal de aanvraag beoordelen tijdens een vergadering op 15 februari.