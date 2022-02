Ondanks het stijgende aantal besmettingen gelden er vanaf vandaag in Denemarken geen corononamaatregelen meer. Geen mondkapjes meer in het openbaar vervoer, onbeperkt winkelen en open nachtclubs. Voor internationale reizigers blijven er nog wel regels.

Corona is niet langer een gevaar voor de samenleving, vindt de regering in Kopenhagen. "We nemen afscheid van beperkingen en verwelkomen het leven zoals we dat vóór corona kenden", zei premier Mette Frederiksen vorige week. Zij beschouwt coronavaccins als "superwapens" tegen de pandemie.



Denemarken is het eerste EU-land dat deze verregaande stap neemt. Veel andere landen in Europa kiezen voor versoepeling van de maatregelen.