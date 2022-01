Als 1G-beleid ervoor kan zorgen dat de nachthoreca en evenementensector eerder open zouden kunnen, dan is de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema daar voorstander van.

Het beleid houdt in dat alle belangstellenden - gevaccineerd of ongevaccineerd - zich moeten laten testen voordat zij een club of festival bezoeken.

Dat vertelt Halsema in Gesprek met de Burgemeester op AT5. "Ik vind 1G beter dan 2G, omdat het geen onderscheid maakt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden", aldus de Amsterdamse burgemeester.

Ook denkt Halsema dat iedereen testen een stuk veiliger is. Dat wordt ondersteund door onderzoek van de TU Delft, waaruit bleek dat een 1G-beleid de verspreiding van het coronavirus het meest kan remmen. Het kabinet gaat met de nachtsector in gesprek over de mogelijke invoering van 1G.