De stijging van het aantal positieve coronatests was afgelopen week het grootst bij kinderen. Dat komt naar voren uit de wekelijkse cijfers van het RIVM.

In de afgelopen week testten circa 58.400 kinderen van tien tot vijftien jaar positief. Dat is 156 procent meer dan de week ervoor. Onder de kinderen van vijf tot tien jaar steeg het aantal positieve tests met 160 procent tot ruim 38.000. Daarnaast werd het virus vastgesteld bij iets meer dan negenduizend nul- tot vijfjarigen, zo'n 85 procent meer dan een week eerder.



Ook bij dertigers (+42 procent) en veertigers (+42 procent) was sprake van een duidelijke toename van het aantal coronagevallen. In de leeftijdsgroep 18-24 jaar daalde het aantal positieve coronatesten. De verschillen bij de andere leeftijdsgroepen bleven relatief klein.