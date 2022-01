Precies twee jaar geleden, op 23 januari 2020, ging de Chinese miljoenenstad Wuhan in lockdown wegens de uitbraak van het toen nog mysterieuze coronavirus. Treinstations en luchthavens werden gesloten om het virus in te dammen.

In december 2019 waren de eerste besmettingen vastgesteld in Wuhan. De patiënten waren allemaal op dezelfde vismarkt geweest. Deze werd gesloten voor onderzoek. In januari liep het aantal besmettingen op en bracht wereldgezondheidsorganisatie WHO voor het eerst een verklaring naar buiten over het coronavirus. Er was toen nog geen bewijs dat het virus van mens op mens kon worden overgedragen.



Het virus kreeg aanvankelijk de naam 2019-nCoV. Nadat 571 inwoners van de provincie Hubei positief hadden getest op het virus en achttien mensen overleden, ging Wuhan op slot. Inmiddels zijn er volgens cijfers van de WHO wereldwijd meer dan 340 miljoen coronabesmettingen vastgesteld. Meer dan 5,5 miljoen mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.