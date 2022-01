In Brussel zijn tegenstanders van het coronabeleid begonnen aan een betoging die via de Europese wijk richting het Jubelpark voert. De organisatoren verwachten tienduizenden deelnemers uit België en andere landen.

De krant De Morgen meldde dat er onder de betogers veel mensen zijn die met Nederlandse, Vlaamse, Belgische of Franse vlaggen lopen. Ook lopen actievoerders met spandoeken met daarop teksten als "vrijheid, geen dictatuur" en "de maatregelen moeten stoppen". Veel demonstranten zijn met de trein gekomen. Spoorwegmaatschappij NMBS heeft daarom extra personeel in de overvolle treinen ingezet.



"Wij zijn op zich niet tegen de coronamaatregelen", zei Tom Meert, voorzitter van medeorganisator Europeans United tegen de zender VRT. Hij benadrukte dat de betogers zich vooral willen uitspreken tegen de "ondemocratische manier" waarop de maatregelen tot stand zijn gekomen. Eerdere betogingen in Brussel tegen de coronamaatregelen liepen uit de hand.