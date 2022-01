Zo'n dertig cafés en restaurants in de Limburgse gemeente Horst aan de Maas hebben zaterdag om 12.00 uur hun deuren voor gasten geopend. Ze doen dat uit protest tegen het coronabeleid van het kabinet.

Om 16.00 uur gaan de horecagelegenheden weer dicht, zoals is afgesproken met burgemeester Ryan Palmen. Palmen zegt begrip te hebben voor de actie en spreekt zijn steun voor de horeca en de evenementenbranche uit.



Een week eerder waren in heel Nederland horecazaken en culturele locaties geopend. Ook dat was uit protest tegen de gedwongen sluiting in het kader van de coronamaatregelen.