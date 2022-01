Verschillende theaters en musea in Nederland voeren vandaag actie omdat de cultuursector nog altijd gesloten is vanwege de coronamaatregelen.

Zo'n zeventig Nederlandse theaters en concertzalen worden voor de actie Kapsalon Theater omgebouwd tot een kapsalon, massagestudio of schoonheidssalon waar ook wordt opgetreden.

In Kapsalon Theater, een initiatief van Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries, worden klanten vermaakt door artiesten als Jochem Myjer, Claudia de Breij en Youp van 't Hek, terwijl ze worden geknipt of een andere behandeling ondergaan. Het idee ontstond omdat de kappers sinds afgelopen weekend weer aan het werk mogen, terwijl de cultuursector nog gesloten blijft.

Onder de deelnemende theaters zijn het Parktheater in Eindhoven, Theater Orpheus in Apeldoorn en Het Concertgebouw in Amsterdam.