Vanaf 18 januari vallen de eerste uitnodigingen voor vaccinatie van kinderen in de leeftijd van vijf tot en met elf jaar bij de ouders in de bus. Het gaat om ongeveer 1,2 miljoen kinderen.

De kinderen worden voorlopig alleen nog gevaccineerd met het vaccin van BioNTech/Pfizer. Dertig GGD-vaccinatiestraten zijn speciaal ingericht voor vaccinatie van kinderen.

1.350 kinderen in de leeftijd van vijf tot en met elf jaar uit medische risicogroepen worden al sinds vorige maand gevaccineerd tegen COVID-19. Er staan nog 1.450 afspraken ingepland, schrijft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) in een brief aan de Kamer.