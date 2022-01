Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) maakt vrijdag tijdens zijn eerste coronapersconferentie ter verduidelijking gebruik van een scherm.

Dit betekent dat de gebarentolken niet meer in dezelfde ruimte staan als waar premier Mark Rutte en Kuipers de persconferentie geven. Ze doen hun werk in een aparte zaal en zijn op televisie in het klein te zien.

Het gebruik van een scherm tijdens de coronapersconferentie is nieuw. Kuipers gebruikte al wel een scherm voor cijfers en grafieken toen hij nog voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) was en de pers wekelijks bijpraatte over het aantal bezette ziekenhuisbedden.