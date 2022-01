Ongevaccineerde zestigplussers in Griekenland krijgen vanaf 16 januari een boete van 100 euro per maand zolang ze niet zijn gevaccineerd. De Griekse regering benadrukt dat vaccinatie tegen COVID-19 dan verplicht is voor deze leeftijdsgroep.

Het besluit is genomen, omdat negen op de tien overleden coronapatiënten zestig jaar of ouder was, aldus de regering in Athene. En zeven van de tien coronapatiënten die aan de beademing moeten, zijn boven de zestig. Acht van de tien zijn ongevaccineerd.

Om het vaccineren aan te moedigen, is de verplichting voor zestigplussers eind november aangekondigd. Zij kregen tot 16 januari de tijd om een afspraak te maken. Volgens officiële gegevens van eind november was toen bijna 67 procent van de Griekse bevolking gevaccineerd, oftewel 79 procent van de volwassenen.