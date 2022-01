Een vrouw zit als gevolg van de lockdown in de Chinese miljoenenstad Zhengzhou al dagenlang opgesloten in het appartement van een man met wie ze een blind date had. Door de strenge lockdown, die werd uitgeroepen terwijl de man en vrouw zaten te eten, mag ze het appartement niet verlaten om terug te keren naar haar eigen woning.

De vrouw is inmiddels een hit op het Chinese sociale medium Weibo, waar ze filmpjes van haar situatie post. Daarop is onder meer te zien hoe haar gastheer voor haar kookt. Ondanks het min of meer gedwongen samenleven zegt ze geen relatie te willen met haar date.