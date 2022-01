De Nieuw-Zeelandse marine heeft twee inwoners van het land die al anderhalf jaar vastzaten in Singapore opgepikt. Het tweetal kon niet zelfstandig terugvliegen door een specifieke medische aandoening, schrijft The Guardian.

Autoriteiten gaven het koppel bij hoge uitzondering toestemming om met het schip HMNZS Canterbury van de Nieuw-Zeelandse marine terug te reizen. De Nieuw-Zeelandse regering was bang dat de situatie van de twee inwoners binnenkort zou verslechteren, mede doordat hun geld opraakte.



Het Nieuw-Zeelandse schip was al in Singapore voor een renovatie. De Nieuw-Zeelandse regering benadrukte dat ze niet alle gestrande inwoners gaat ophalen. "Maar als inwoners om bepaalde redenen niet terug kunnen vliegen én een schip van ons in de buurt is dat toch huiswaarts keert, dan mogen zij aan boord stappen als er ruimte is", citeert The Guardian.