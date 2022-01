Een vrouw uit Texas moet zich mogelijk voor de rechter verantwoorden vanwege kindermishandeling. Ze vervoerde haar zoon, die besmet was geraakt met het coronavirus, in de kofferbak van haar auto. Op die manier wilde ze voorkomen dat ze zelf besmet zou raken, melden Amerikaanse media.

De 41-jarige vrouw uit de regio van Houston bracht haar zoon, die al eerder positief was getest, met de auto naar een locatie voor een extra test. In de teststraat vertelde ze dat haar zoon in de kofferbak lag, waarop de politie werd geïnformeerd. De jongen was verder ongedeerd.



De vrouw werkte als lerares op een middelbare school. Die heeft haar voorlopig op non-actief gezet.