De GGD's houden rekening met nog twee extra vaccinatierondes in 2022. Dit zegt voorzitter André Rouvoet van koepelorganisatie GGD GHOR in een interview met De Telegraaf.

Ook wordt op steeds meer plekken gewerkt met vrije inloop en gaan GGD's de wijken in om de vaccinatiegraad tijdens de boostercampagne te verhogen.

Rouvoet verwacht in de tweede helft van januari met boosters de wijken in te gaan. "Dan gaan we weer fijnmazig vaccineren bij achtergebleven groepen. Ook komen dan de mensen aan de beurt die nog geen booster konden krijgen, omdat ze kort geleden besmet zijn geraakt. Daarna houden we voor dit jaar rekening met nog twee prikrondes, in pakweg mei-juni en oktober-november."