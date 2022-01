De komende dagen demonstreren tegenstanders van de coronamaatregelen in diverse plaatsen in het land. Er staan tot en met zondag demonstraties gepland, zegt de actiegroep Nederland in Verzet.

Er zijn acties gepland voor woensdag in Amsterdam Zuid en op de Dam, maar ook in Staphorst, Blerick, Emmen en Wageningen.

Anders dan afgelopen zondag verbiedt Amsterdam de protesten niet op voorhand. Bij de acties op het Museumplein vreesde de gemeente voor verstoring van de openbare orde, maar dat is bij de komende acties niet het geval.



De actiegroep roept winkels die nog wel open zijn op om tijdens de protestdagen de deuren te sluiten uit solidariteit met de zaken die gedwongen dicht zijn.