De Tweede Kamer bespreekt op zijn vroegst maandag 17 januari wetsvoorstellen over het 2G-beleid (alleen toegang voor mensen die recent besmet waren of gevaccineerd zijn) en de uitbreiding van de coronapas.

De Kamer heeft op verzoek van de PVV besloten de behandeling van de voorstellen uit te stellen, omdat het ministerie van Volksgezondheid eind volgende week met meer informatie over onder meer de omikronvariant komt.



De voorstellen over een mogelijk 2G-beleid en de inzet van het coronatoegangsbewijs (CTB) in het hoger onderwijs en op de werkvloer werden al eerder uitgesteld. Bovendien is Nederland zeker tot 14 januari in lockdown en wil het demissionaire kabinet 2G en een bredere inzet van de coronapas invoeren als meer zaken de deuren kunnen openen.

Het 2G- en 3G-beleid (waarbij mensen ook met bewijs van een negatieve test toegang kunnen krijgen) zijn niet onomstreden.



Coalitiepartij ChristenUnie is tegen de inzet van 2G en het CDA twijfelde afgelopen tijd nog, maar denkt wel dat het beleid kan helpen "sommige sectoren eerder te openen".