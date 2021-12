Belgische theaters, concertzalen en bioscopen mogen met maximaal tweehonderd bezoekers de deuren weer openen. Dat bevestigde het Overlegcomité van Belgische regeringen nadat de Raad van State een dag eerder een streep door de sluiting van de cultuursector had gehaald.

België had culturele instellingen laten sluiten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregel was sinds Tweede Kerstdag van kracht. De Raad van State oordeelde dinsdag dat het beleid disproportioneel is. Er zou onvoldoende zijn gemotiveerd waarom het bezoeken van culturele voorstellen een gevaar zou zijn voor de volksgezondheid.