De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden werkt aan een nieuw koninklijk besluit om de heropening van theaters, operazalen, concertzalen en bioscopen mogelijk te maken, zo meldt VRT Nieuws woensdag.

De Belgische regering heeft dinsdagavond besloten de theaters en bioscopen weer te openen, nadat de Raad van State eerder op de dag had geoordeeld dat de sluiting van de cultuursector buitenproportioneel is.

Het nieuwe koninklijk besluit wordt later op de dag elektronisch voorgelegd aan de leden van het Overlegcomité van de verschillende regeringen van België. Die moeten hun fiat geven. Alles zou in de loop van de namiddag rond moeten zijn. Wellicht gaat het koninklijk besluit meteen bij de publicatie in, zodat in de avond al voorstellingen mogelijk zijn.