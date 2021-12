Robin Fransman, initiatiefnemer van actiegroep Herstel NL die zich tegen de lockdown verzet, is dinsdag overleden aan de gevolgen van corona. Dat meldt Het Parool op basis van bronnen.

Bijna vier weken geleden maakte Fransman via Twitter bekend COVID-19 te hebben. "Coronapositief. Het werd ook een keer tijd", twitterde hij op 3 december.

Niet veel later werd Fransman opgenomen in het ziekenhuis. Dinsdag overleed hij in het OLVG (locatie Oost) ten gevolge van de besmetting. Fransman was bewust ongevaccineerd en liet zich op sociale media zeer kritisch uit over de werking en wenselijkheid van vaccins.

Fransman was, naast lobbyist en toezichthouder in de financiële sector, een van de initiatiefnemers van Herstel NL. Deze organisatie presenteerde begin 2021 een plan om de Nederlandse samenleving te heropenen en de toenmalige lockdown te beëindigen.