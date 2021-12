In Frankrijk is het dagelijkse aantal coronabesmettingen fors toegenomen. In de afgelopen 24 uur zijn er ruim 179.800 positieve tests geregistreerd. Dat zijn er veel meer dan de ruim 104.600 gevallen van zaterdag, tot dan toe het grootste aantal sinds het begin van de pandemie.

Frankrijk telt nu meer positieve tests op één dag dan het Verenigd Koninkrijk. Ook dat land rapporteert al een aantal dagen meer dan 100.000 nieuwe gevallen per dag. Dinsdag waren dat er bijna 129.500.



De Fransen hebben momenteel te maken met een snelle opmars van de extra besmettelijke omikronvariant van het coronavirus.

Vanwege de vele besmettingen zijn maandag strengere coronamaatregelen aangekondigd. De coronapas die Frankrijk als een van de eerste landen ter wereld invoerde, wordt op 15 januari een vaccinatiepas. Dat betekent dat een negatieve test niet meer voldoende is om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld restaurants.