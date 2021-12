Frankrijk geeft verpleegkundigen op de intensivecareafdelingen vanaf januari maandelijks een bonus van 100 euro.

De maatregel is volgens premier Jean Castex een "onmisbare erkenning" voor de inspanningen van het verplegend personeel tijdens de coronapandemie.



Ongeveer 24.000 verpleegkundigen in Frankrijk komen volgens Castex in aanmerking voor de bonus. De regering streeft ernaar de arbeidsomstandigheden voor deze groep te verbeteren.

Minister Olivier Véran van Volksgezondheid presenteert volgende week nieuwe maatregelen om de personeelstekorten op de ic's weg te werken.