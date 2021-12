In de Australische stad Adelaide is een negentienjarige man aangehouden omdat hij een avondje ging stappen terwijl hij wist dat hij corona had.

De man is op borgtocht vrijgelaten en moet op 18 februari voorkomen. Hij kan dan een boete van 20.000 Australische dollars (12.776 euro) krijgen, of twee jaar gevangenisstraf.



Australië kampt op dit moment door de omikronvariant met de grootste corona-uitbraak tot nu toe. De drie grootste staten New South Wales, Victoria en Queensland telden dinsdagochtend (lokale tijd) nog net geen 10.000 nieuwe besmettingen.



Meer dan 90 procent van de Australiërs van zestien jaar en ouder is gevaccineerd. Door de nieuwe uitbraak is men weer verplicht om een mondmasker te dragen, maar er komt geen nieuwe landelijke lockdown, zei premier Scott Morrison vorige week.