Het aantal ziekenhuispatiënten in Nederland is na ruim een maand weer onder de tweeduizend gezakt. Op Eerste Kerstdag liggen er 1.978 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis, blijkt uit de recentste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 148 minder dan een dag eerder.

In totaal worden nu 534 personen behandeld op de intensive cares. Dat zijn er 12 minder dan vrijdag. Er zijn 22 coronapatiënten opgenomen, maar de bezetting op de ic's is toch gedaald doordat meer mensen zijn overleden of de afdelingen hebben verlaten.



Op de verpleegafdelingen worden momenteel 1.444 coronapatiënten verzorgd, een daling van 136 ten opzichte van een dag eerder. Het aantal nieuwe opnames bedroeg 161, maar meer mensen hebben de afdelingen verlaten.



Op 22 november was het totale aantal opgenomen coronapatiënten (1.960) voor het laatst kleiner.