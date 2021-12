De bewaking bij het huis van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is fors opgeschroefd, meldt Rijnmond. Er is onder meer een tijdelijke bewakingspost opgezet en er hangen meerdere beveiligingscamera's.

De afgelopen tijd vonden meerdere incidenten plaats bij het huis van de minister. Vorige week woensdag werd melding gedaan van een verdacht pakketje in zijn straat, maar na onderzoek bleek het loos alarm. Een dag later stond er een gemaskerde man voor de deur om "verhaal te halen" bij de minister. De 27-jarige Amsterdammer kreeg via de intercom te horen dat een gesprek er niet in zat. Vervolgens werd de man opgepakt en een dag later vrijgelaten.



Het Openbaar Ministerie (OM) wil niet zeggen of deze incidenten tot de extra veiligheidsmaatregelen hebben geleid. "We nemen deze maatregelen op basis van informatie die het Openbaar Ministerie heeft", zei justitie tegen Rijnmond.