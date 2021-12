In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is voor de tweede dag op rij een recordaantal positieve coronatests geregistreerd. Sinds de intrede van de omikronvariant van het coronavirus eind november is het aantal besmettingen in beide landen explosief toegenomen.

In het VK werden bijna 120.000 positieve tests gemeld, veruit het grootste aantal op één dag sinds het begin van de pandemie. Woensdag werden er al voor het eerst meer dan 100.000 besmettingen op één dag gemeld.



Frankrijk brak vandaag met ruim 91.000 positieve tests alweer het record dat gisteren (84.000) werd gevestigd. Het vorige dagrecord werd op 7 november 2020 vastgesteld, toen er ruim 83.000 besmettingen gemeld werden.