Vanaf vandaag zijn alle scholen dicht vanwege de lockdown. Dat was in principe vanaf gisteren al de bedoeling, maar toen was er nog sprake van een 'coulancedag'.

Scholen mochten maandag nog openblijven, als ze een extra dag nodig hadden om de noodopvang te regelen voor kinderen van ouders met cruciale beroepen.



Ook het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs is dicht. Scholen mogen nog wel lesgeven aan leerlingen op het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.



Het demissionaire kabinet besluit uiterlijk maandag 3 januari of scholen een week later, op 10 januari, weer open mogen.