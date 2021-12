Een adviesraad van de Duitse regering wil dat extra maatregelen genomen worden om het aantal contactmomenten terug te dringen. De al geldende maatregelen moeten strikter worden nageleefd en ook de boostercampagne moet volgens de deskundigen worden versneld.

De experts zouden een lockdown niet hebben genoemd, zo meldt de Duitse omroep ARD die het advies in handen zegt te hebben. Eerder op de dag sprak de Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach zich al uit tegen een lockdown. "Die komt er zeker niet voor Kerstmis, en ook niet daarna."



Volgens Lauterbach is er wel sprake van een "kritieke hoeveelheid" besmettingen in het land. Hij sprak zich opnieuw uit voor verplichte vaccinatie omdat dat volgens hem "de manier" is om de pandemie te stoppen.