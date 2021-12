De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) roept aangesloten kerken op om tijdens de zware lockdown die zondag ingaat hun diensten zoveel mogelijk online te houden. De lockdown duurt zeker tot en met 14 januari.

In uitzonderlijke gevallen kan volgens de PKN, dat verspreid over Nederland 2.149 kerkgebouwen bezit, wel worden besloten tot fysieke diensten. Dat zal met name het geval zijn tijdens de feestdagen. In dat geval vraagt de organisatie wel om het aantal aanwezigen te beperken tot maximaal vijftig.



Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), dat 29 christelijke kerken en twee joodse genootschappen vertegenwoordigt, komt volgende week met een advies. Naar aanleiding daarvan komt de PKN met een uitgebreidere aanbeveling, onder meer over de kerstvieringen.