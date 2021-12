Extra maatregelen zijn volgens demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge nog steeds een reële mogelijkheid. Daarmee herhaalt hij de boodschap van demissionair premier Mark Rutte op de coronapersconferentie van dinsdag.

"Als het nodig is, nemen we de maatregelen, maar ik wil niet vooruitlopen op welke maatregelen dat zijn. Dat horen we van het OMT", zegt hij vrijdag na afloop van de ministerraad.



De experts van het Outbreak Management Team (OMT) vergaderden vrijdag over de omikronvariant, die in onder meer Engeland en Denemarken aan een snelle opmars bezig is. Op de vraag of De Jonge hoopvol is, antwoordt hij: "Nee, we maken ons grote zorgen."



De Jonge kondigde vorige week aan de boostercampagne te willen versnellen. Eind januari moeten alle volwassenen die dat willen een derde prik hebben gehad. Maar dat komt mogelijk niet snel genoeg, gezien de snelle verspreiding van de omikronvariant. "We nemen maatregelen als het nodig is om het virus verder af te remmen. Om de golf die je kan verwachten te verlagen."