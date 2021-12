De Verenigde Staten zijn volgens tellingen van de Johns Hopkins University de grens van 800.000 coronagerelateerde sterfgevallen gepasseerd. Maandag werd ook de vijftig miljoenste besmetting geregistreerd.

Alleen al in 2021 vielen er ongeveer 450.000 doden, ondanks dat effectieve vaccins al sinds het voorjaar verkrijgbaar zijn. De overgrote meerderheid van de sterfgevallen zijn niet-gevaccineerde mensen. Ongeveer 72 procent van de Amerikaanse bevolking heeft ten minste één vaccindosis gekregen.



De VS is het land met de meeste COVID-19-doden ter wereld. De Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC registreerde over de afgelopen twee weken gemiddeld 1.150 coronagerelateerde sterfgevallen per dag.