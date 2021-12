Het demissionaire kabinet werkt aan een corona-aanpak voor de komende winters. Experts vragen het kabinet al langer om een langetermijnvisie.

"Hoe het virus zich deze winter en de komende jaren precies gaat ontwikkelen is onzeker, maar één ding is wel zeker: we zullen moeten leren leven met het virus", schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een Kamerbrief.

Om tot zo'n visie te komen, moeten volgens De Jonge verschillende dilemma's worden besproken. "Op welke manier kunnen we elkaar bijvoorbeeld blijven ontmoeten zonder dat de toegankelijkheid van de zorg afneemt en individuele vrijheden moeten worden ingeperkt? En zijn we, om een lockdown te voorkomen, bereid voor een verdergaande inzet van het coronatoegangsbewijs op basis van 2G (gevaccineerd of genezen)?"



Om tot een strategie te komen gaat het kabinet de komende tijd in gesprek met onder meer "kritische denkers, wetenschappers, onderwijs, de zorg en andere sectoren". Ook laat het kabinet zich op verschillende punten adviseren. De Jonge verwacht in februari meer informatie over de aanpak te kunnen geven.