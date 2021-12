Zuid-Korea gaat testen of coronabesmettingen opgespoord kunnen worden middels kunstmatige intelligentie, gezichtsherkenning en meer dan tienduizend beveiligingscamera's. Het testproject vindt plaats in Bucheon, een van de dichtstbevolkte steden van het land, en moet in januari volledig operationeel zijn, meldt persbureau Reuters.

Het systeem volgt de bewegingen van mensen die besmet zijn met het coronavirus, met wie zij contact hebben gehad en of ze een mondkapje dragen.



Hoewel er veel steun is voor bestaande opsporingsmethoden, maken mensenrechtenverdedigers en een aantal Zuid-Koreaanse parlementsleden zich zorgen over de inbreuk op privacy. Ze zijn bang dat de overheid de data zal gebruiken voor zaken die niet te maken hebben met de coronapandemie.

"Het plan van de regering om een Big Brother te worden onder het voorwendsel van COVID-19 is een neo-totalitair idee", laat Park Dae-chul, lid van de belangrijkste oppositiepartij People Power Party, weten aan Reuters.