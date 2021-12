De organisator van een illegaal feest en de terreineigenaar waar het evenement in Montfoort (Utrecht) moest plaatsvinden, hebben zaterdag beide een boete van 15.000 euro opgelegd gekregen. Het feest werd via Telegram-groepen gepromoot, maar de politie kreeg er in samenwerking met de gemeente lucht van. Via een bericht werd gewaarschuwd voor een hoge boete wanneer het toch door zou gaan.

Volgens een politiewoordvoerder zouden "een dusdanig groot aantal mensen komen, dat dit ongewenst was, zeker met inachtneming van de coronamaatregelen". Een handvol feestgangers besloot ondanks de waarschuwing toch een kijkje te komen nemen aan de Mastwijkerdijk in Montfoort. Zij werden verzocht het terrein weer te verlaten. De organisator en de terreineigenaar konden op een flinke boete rekenen.