Op de Cookeilanden, een eilandengroep met ongeveer zeventienduizend inwoners in de Grote Oceaan, is de eerste coronabesmetting sinds het begin van de pandemie gemeld. Het gaat om een tienjarige jongen, die nu in quarantaine zat. Samen met zijn familie keerde hij donderdag met een repatriëringsvlucht terug vanuit het buitenland.

De eilandengroep was een van de laatste landen ter wereld waar het virus nog niet was waargenomen. Het land heeft een van de hoogste vaccinatiegraden: van alle mensen die er in aanmerking komen voor een vaccin, is 96 procent volledig gevaccineerd.

De grenzen van de Cookeilanden gingen aan het begin van de pandemie op slot, maar er zijn nu plannen om weer toeristen te verwelkomen. De reisbubbel met Nieuw-Zeeland wordt per 14 januari weer hervat, nadat die eerder dit jaar was stopgezet vanwege een COVID-19-uitbraak in Auckland.