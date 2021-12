De twee nijlpaarden in de dierentuin in Antwerpen hebben COVID-19. De 41-jarige Hermien en de 14-jarige Imani vertonen geen andere verschijnselen dan een loopneus en zijn in quarantaine geplaatst, meldt ZOO Antwerpen. Hun verzorgers hebben strikte maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het coronavirus zich niet kan verspreiden.

Het is volgens de dierentuin de eerste keer dat het coronavirus zich bij nijlpaarden voordoet. Hermien en Imani zijn getest door het Belgisch diergeneeskundig laboratorium Sciensano. De nijlpaarden hebben altijd een natte neus, maar een oplettende dierenarts vond dat ze nu wel meer proestten. Hij ving wat snotjes op en liet ze testen.

Het nijlpaardengebouw is meteen nadat het testresultaat bekend was gemaakt afgesloten voor bezoekers. De verzorgers zijn negatief getest.