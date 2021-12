Het RIVM meldde in november 511.300 nieuwe positieve tests. Dat is een nieuw maandrecord. Het oude record dateerde van december vorig jaar, toen in 31 dagen tijd 273.443 bevestigde besmettingen werden gemeld.

In november werden er gemiddeld 17.043 positieve tests per dag afgenomen. Op 24 november meldde het RIVM 23.735 bevestigde besmettingen, het grootste aantal positieve tests in een dag tijd sinds het begin van de epidemie.

In de dertig dagen van november werden meer positieve tests geregistreerd dan in de 153 dagen van de maanden juni, juli, augustus, september en oktober bij elkaar.