Moderna verwacht binnen twee weken meer te weten over in hoeverre zijn coronavaccin bescherming biedt bij een besmetting met de omikronvariant.

Ook is dan waarschijnlijk duidelijker of deze coronavirusvariant vaker tot een ernstig ziekteverloop leidt dan andere varianten, vertelt topman Stéphane Bancel aan Financial Times. Hij vermoedt dat het vaccin iets minder effectief is bij een besmetting met de omikronvariant. "Maar we moeten de onderzoeken afwachten", vervolgt hij.



Farmaceuten gaan hun coronavaccins aanpassen aan de omikronvariant als dat nodig blijkt te zijn. De bedrijven en de Europese Commissie kwamen eerder al tot een overeenkomst. Het ontwikkelen van een aangepast vaccin kan maanden in beslag nemen.