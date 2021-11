Gynaecologen maken zich zorgen omdat het aantal niet-gevaccineerde vrouwen dat vanwege een coronabesmetting moet worden opgenomen op de ic aan het toenemen is, meldt Nieuwsuur dinsdag.

In het Erasmus MC in Rotterdam verdubbelde het aantal ic-opnames van zwangere vrouwen sinds de zomer. Daar werden in totaal 32 zwangere vrouwen opgenomen, van wie niemand was gevaccineerd.

De artsen waarschuwen voor de gevolgen van een coronabesmetting voor zowel de moeder als het ongeboren kind. Zo moest de baby in 7 procent van de gevallen met een keizersnede gehaald worden, zegt Christianne de Groot, bestuurslid van beroepsvereniging NVOG, tegen Nieuwsuur.

De te vroeg geboren baby's komen dan terecht op de ic voor pasgeborenen en lopen een groot risico op infecties, een hersenbloeding en darmontstekingen. "Het is een enorm slechte start, die bovendien voorkomen had kunnen worden", aldus Manon Benders, afdelingshoofd van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.