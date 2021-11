Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) roept mensen die sinds afgelopen maandag van Afrika naar Nederland zijn gereisd op zich te laten testen op besmetting met de nieuwe omicronvariant van het coronavirus.

Vanaf zondag kunnen zij een afspraak maken via het speciale nummer 0800-5005. Ze hoeven niet verplicht in quarantaine maar worden wel dringend aangeraden dit te doen, aldus een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.



Ook het RIVM roept reizigers uit Afrika op zich te laten testen. Zaterdagavond maakte het instituut bekend dat er "vrijwel zeker" al mensen in Nederland zijn die besmet zijn met de nieuwe virusvariant.

De omicronvariant is besmettelijker dan bestaande varianten en werd voor het eerst ontdekt in het zuidelijke gedeelte van Afrika.