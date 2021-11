Bij een KLM-vlucht van Johannesburg naar Schiphol zijn vrijdagavond ruim honderd passagiers in Zuid-Afrika achtergebleven omdat ze niet voldeden aan de testeisen voor de vlucht, aldus de vliegmaatschappij. Ongeveer 160 mensen mochten wel aan boord van het vliegtuig stappen.

De reizigers die wel mee mochten op de vlucht naar Schiphol voldeden aan de door de Nederlandse overheid gestelde eisen. De GGD heeft ze bij aankomst gecontroleerd, meldt de KLM.

De vliegmaatschappij controleerde de negatieve testverklaringen van de passagiers, omdat Zuid-Afrika is aangeduid als land met een zeer hoog risico op coronabesmetting.



Nederlanders en EU-burgers mogen ondanks het vliegverbod voor landen in zuidelijk Afrika mee met vluchten naar Schiphol. Zij moeten wel een negatieve sneltest van maximaal 24 uur oud kunnen laten zien, naast een negatieve PCR-test met een maximale geldigheidsduur van eveneens 24 uur bij betreding van het vliegveld of maximaal 48 uur na aankomst in Nederland.